BBP

  • KISALTMA

    BBP

  • GENEL BAŞKAN

    Mustafa Destici

  • KURULUŞ TARİHİ

    29/01/1993
BBP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN DEMİRCAN 0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL CEYLAN 0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALTEKİN 0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
TAYFUN ERTOKOŞ 0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DİLER 0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KOCABAŞ 0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALİ GÖK 0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
METİN IŞIK 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP ALİ CAN 0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT UÇAR 0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
NURİ ULUDAĞ 0 %0 Detay