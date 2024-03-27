|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET REŞİT ÖNAL
|0
|%0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KELEŞ
|0
|%0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM ŞİPALLI
|0
|%0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CEZAİL AKTAŞ
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM SOYUGÜZEL
|0
|%0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN YOL
|0
|%0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DARA TOPAL
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAKIR AYDEMİR
|0
|%0
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHSİN KANLİBAŞ
|0
|%0
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