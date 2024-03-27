CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET REŞİT ÖNAL 0 %0 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
BÜLENT KELEŞ 0 %0 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
NAİM ŞİPALLI 0 %0 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
CEZAİL AKTAŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM SOYUGÜZEL 0 %0 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN YOL 0 %0 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
DARA TOPAL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAKIR AYDEMİR 0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN KANLİBAŞ 0 %0 Detay