CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Bolu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM COBULOĞLU 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR UZUN 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ORAL 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN TEKEMEN 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
TURHAN BULUT 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
TANJU ÖZCAN 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN ONURLU 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
UYGAR OTURAKDAŞ 0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN ÖZKAN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET YILMAZ 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
EKREM VELİOĞLU 0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN ÖZDEMİR 0 %0 Detay