|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM COBULOĞLU
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR UZUN
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ORAL
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN TEKEMEN
|0
|%0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|TURHAN BULUT
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TANJU ÖZCAN
|0
|%0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN ONURLU
|0
|%0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|UYGAR OTURAKDAŞ
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN ÖZKAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YILMAZ
|0
|%0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|EKREM VELİOĞLU
|0
|%0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN ÖZDEMİR
|0
|%0
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