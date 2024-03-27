|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NURİ ÖZKAN
|0
|%0
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DURAN
|0
|%0
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BOZCU
|0
|%0
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASİBE KOÇAK
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP SERTÇELİK
|0
|%0
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHİTDİN TÜRKAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER YEŞİLDAŞ
|0
|%0
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DOĞAN
|0
|%0
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|İSA ÖNER
|0
|%0
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYDAR ÇALIŞKAN
|0
|%0
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYSEL DURMAZ
|0
|%0
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