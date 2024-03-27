CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
ERFAİN TEKİN 0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
NERMİN GÜNEY 0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
SATILMIŞ SARIKAYA 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT KARABURUK 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EŞREF MUTLU 0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
FURKAN KILIÇ 0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
SELAHATTİN YANIK 0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
ARİFE TÜRKMEN 0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ŞENTÜRK 0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÖZKAN 0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
EROL SAĞLIK 0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
CEMAL İLYASOĞLU 0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BALTACI 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
KUBİLAY ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA GÜNEY 0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE AYDOĞAN 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
UFUK CAR 0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
TUĞÇE KEFELİ 0 %0 Detay