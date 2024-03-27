|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERFAİN TEKİN
|0
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NERMİN GÜNEY
|0
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SATILMIŞ SARIKAYA
|0
|%0
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT KARABURUK
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EŞREF MUTLU
|0
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
|FURKAN KILIÇ
|0
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN YANIK
|0
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİFE TÜRKMEN
|0
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ŞENTÜRK
|0
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÖZKAN
|0
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL SAĞLIK
|0
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CEMAL İLYASOĞLU
|0
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN BALTACI
|0
|%0
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA GÜNEY
|0
|%0
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE AYDOĞAN
|0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|UFUK CAR
|0
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞÇE KEFELİ
|0
|%0
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