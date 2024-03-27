|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ANIL ACURMAN
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM GÖKÇE
|0
|%0
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİDE ARSLAN ÇALIŞKAN
|0
|%0
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERTİF GÖKÇE
|0
|%0
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP TÖRK
|0
|%0
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR YILMAZ
|0
|%0
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA KAPLAN HÜRRİYET
|0
|%0
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN AÇIKGÖZ
|0
|%0
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇALIK
|0
|%0
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|NİLAY MERTTÜRK
|0
|%0
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYFUN BALIKÇI
|0
|%0
|Detay