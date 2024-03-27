|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL AYTEKİN
|0
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AVANOS
Açılan Sandık Oranı %0
|CELAL ALPER İBAŞ
|0
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DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|TANER İNCE
|0
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GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL SİPAHİOĞLU
|0
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HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ARİF YOLDAŞ ALTIOK
|0
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KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEFER NESLİHANOĞLU
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BİLGİN
|0
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ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ERTUĞRUL BUL
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÇAT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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GÖRE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA EMİN GÜNEY
|0
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GÖREME
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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NAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YURTBİLİR
|0
|%0
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KOPAN
|0
|%0
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ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FİLİZ ÖNAL
|0
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SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL ÖZTÜRK
|0
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TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|BİROL DEMİRDELEN
|0
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