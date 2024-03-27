|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|VAHAP AKAY
|0
|%0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SARIKURT
|0
|%0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM YÜKSEL
|0
|%0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCER BAŞOĞLU
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN MANDALI
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|0
|%0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|VAROL TÜREL
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDÜL TAŞYASAN
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN NALLAR
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPAY VAR
|0
|%0
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