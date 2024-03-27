CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
VAHAP AKAY 0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET SARIKURT 0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM YÜKSEL 0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCER BAŞOĞLU 0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN MANDALI 0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK 0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ONUR BOZKURTER 0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
VAROL TÜREL 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
ABDÜL TAŞYASAN 0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
VOLKAN NALLAR 0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ALPAY VAR 0 %0 Detay