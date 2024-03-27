|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN FAZLACA
|0
|%0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ZEKİ SARI
|0
|%0
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|AVNİ KURT
|0
|%0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ADİL YELE
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜREL
|0
|%0
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİYE SULTAN YALÇIN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZAY BİBER
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ TAVŞAN
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN ÇİTİL
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %0
|KAMİL YAMAN
|0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN CANBAY
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT KORKMAZ
|0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET HASİP BAŞEĞMEZ
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|AKIN BÜYÜKTURAN
|0
|%0
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