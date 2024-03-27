CHP

  • KISALTMA

    CHP

  • GENEL BAŞKAN

    Özgür Özel

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/09/1923
CHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
YASEMİN FAZLACA 0 %0 Detay
ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ZEKİ SARI 0 %0 Detay
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
AVNİ KURT 0 %0 Detay
ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ADİL YELE 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜREL 0 %0 Detay
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİYE SULTAN YALÇIN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZAY BİBER 0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ TAVŞAN 0 %0 Detay
KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN ÇİTİL 0 %0 Detay
KORU
Açılan Sandık Oranı %0
KAMİL YAMAN 0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN CANBAY 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT KORKMAZ 0 %0 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET HASİP BAŞEĞMEZ 0 %0 Detay
TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
AKIN BÜYÜKTURAN 0 %0 Detay