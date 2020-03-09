DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
ÇİYDEM AKYOL 0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖNDER YAĞIZ 0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÖZDEMİR 0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
ONUR BİÇER 0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT KARAMAN 0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLER ÜZEK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP CEYLAN 0 %0 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
MAHİR YILMAZ 0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED HAMZA SUCU 0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN ÇİÇEK 0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
SEYHAN EMEKTAR 0 %0 Detay