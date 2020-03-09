|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ERÖRS
|0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BURCU MUZAFFER YERELİ
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KAMİL ŞENSES
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|REFİK HAKAN TUFAN
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TOLUNAY KARAVAR
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET YILMAZ
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AYBAR UYGUR
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KEREM ENGİN
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ATEŞ
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞEGÜL PABUŞÇU
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL GÖKALP AKPİR
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN AVCI
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KAYA
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|OLCAY ÖZTEMEL
|0
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|Detay
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF ÖPÖZ
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL AYKAN CERAN
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE COŞKUN
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ RIZA UYGUR
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLHAN AKYOL
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞEYHMUS DAL
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKKUŞ
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|CANSU AĞARTAN
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİN YÜCE
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|RABİA BEYAZ
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA YILDIRIM
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|SERKAN YAŞAR
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN ÇETİN
|0
|%0
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