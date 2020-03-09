DEVA Partisi

  • KISALTMA

    DEVA PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ali Babacan

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/03/2020
DEVA PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ERÖRS 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
BURCU MUZAFFER YERELİ 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KAMİL ŞENSES 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
REFİK HAKAN TUFAN 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
TOLUNAY KARAVAR 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET YILMAZ 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AYBAR UYGUR 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN KEREM ENGİN 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ATEŞ 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞEGÜL PABUŞÇU 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ERSAN ÇALIŞIR 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL GÖKALP AKPİR 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
METİN AVCI 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH KAYA 0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
OLCAY ÖZTEMEL 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKİF ÖPÖZ 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL AYKAN CERAN 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
HATİCE COŞKUN 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ RIZA UYGUR 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLHAN AKYOL 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEYHMUS DAL 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA AKKUŞ 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
CANSU AĞARTAN 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
EMİN YÜCE 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
RABİA BEYAZ 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA YILDIRIM 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
SERKAN YAŞAR 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN ÇETİN 0 %0 Detay