DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BALÇOVA
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YAVUZ AYNACI 0 %0 Detay
BAYINDIR
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SÜLEYMAN EREKOĞLU 0 %0 Detay
BAYRAKLI
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ETHEM İZMİRLİ 0 %0 Detay
BERGAMA
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KEMAL AYRİÇ 0 %0 Detay
BEYDAĞ
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TUĞBA DEMİREL 0 %0 Detay
BORNOVA
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OSMAN KOCATÜRK 0 %0 Detay
BUCA
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DERYA YENTÜR 0 %0 Detay
ÇEŞME
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ÇİĞLİ
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HASAN CAN AKAY 0 %0 Detay
DİKİLİ
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FATİH SELEN 0 %0 Detay
FOÇA
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GAZİEMİR
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AHMET NEDİM TURBİL 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
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KARABAĞLAR
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ALİ ŞENOL 0 %0 Detay
KARABURUN
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VOLKAN ŞAHİN 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
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HÜSEYİN METİNLER 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
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KINIK
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ENVER KIRMIZI 0 %0 Detay
KİRAZ
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SONER ALMAZ 0 %0 Detay
KONAK
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UĞUR KÜL 0 %0 Detay
MENDERES
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DURSUN KIZILTAŞ 0 %0 Detay
MENEMEN
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NARLIDERE
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ÖDEMİŞ
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DİLEK ACAR GÜLEÇ 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
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BERKANT İNCEKARA 0 %0 Detay
SELÇUK
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TİRE
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TORBALI
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ÖZALP TÖR 0 %0 Detay
URLA
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