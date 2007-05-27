|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ AYNACI
|0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN EREKOĞLU
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ETHEM İZMİRLİ
|0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL AYRİÇ
|0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|TUĞBA DEMİREL
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN KOCATÜRK
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA YENTÜR
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN CAN AKAY
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH SELEN
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET NEDİM TURBİL
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ŞENOL
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|VOLKAN ŞAHİN
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN METİNLER
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENVER KIRMIZI
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SONER ALMAZ
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR KÜL
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN KIZILTAŞ
|0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|DİLEK ACAR GÜLEÇ
|0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|BERKANT İNCEKARA
|0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZALP TÖR
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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