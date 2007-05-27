DP

  • KISALTMA

    DP

  • GENEL BAŞKAN

    Gültekin Uysal

  • KURULUŞ TARİHİ

    27/05/2007
DP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
SELMA DİRİM SUCU 0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ALBAYRAK 0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM AKGÖZ 0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
HÜLYA ULUZMAN 0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN TEKİN 0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖNGELEN 0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET KAAN SUR 0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL 0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
AYNUR KURT 0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET CENGİZ 0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM İNAN 0 %0 Detay