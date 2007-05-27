|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|SELMA DİRİM SUCU
|0
|%0
|Detay
|
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALBAYRAK
|0
|%0
|Detay
|
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM AKGÖZ
|0
|%0
|Detay
|
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜLYA ULUZMAN
|0
|%0
|Detay
|
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN TEKİN
|0
|%0
|Detay
|
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖNGELEN
|0
|%0
|Detay
|
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KAAN SUR
|0
|%0
|Detay
|
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM NAZLIGÜL
|0
|%0
|Detay
|
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|AYNUR KURT
|0
|%0
|Detay
|
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET CENGİZ
|0
|%0
|Detay
|
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM İNAN
|0
|%0
|Detay