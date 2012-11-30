DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
CESİM TUSUN 0 %0 Detay
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
ZELAL YILMAZ 0 %0 Detay
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ŞİRİN ÜNCÜ 0 %0 Detay
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
KEREM UĞUR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NEZİR KARABAŞ 0 %0 Detay
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
MÜMİN EROL 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MAZLUM SOYÜRÜN 0 %0 Detay
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %0
BARAN TURAN 0 %0 Detay
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZTÜRK 0 %0 Detay