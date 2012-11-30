DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
RİFAT DAĞDELEN 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET GÜLLÜ AYDIN 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
DİLAN COŞKUN 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF GÜLER 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
MÜSLÜM DENİZHAN 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ MELET 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP KOCA 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL İLİK 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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