|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜL EKİCİ
|0
|%0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇELİK
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ROJDA TANMAN
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|PERVİN POLAT
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|ROJBİN TUFAN
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAKİ GÖK
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|HURŞİ ATAMAN
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH DOKCU
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞANCİ
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN ÖZER
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜL TURUNÇOĞLU
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BAŞÇI
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZLEM AYDINALP
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OZAN HASAN YILDIRIM
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUĞRUL BARKA
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|OYA KIZILKAYA ZEYREK
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ELBİRAN YAŞAR
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR TURAN
|0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|FARAŞİN GÜMÜŞ
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|HANDE AYDOĞDU
|0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|FUAT ŞENGÜL
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN DİKİCİ
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET NEZİR KABAK
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|CANAN KILIÇ
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE ÖZDAMAR
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT TURAN
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM AYDIN
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİM SERİN
|0
|%0
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