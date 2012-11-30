DEM Parti

  • KISALTMA

    DEM PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Tülay Hatimoğulları Oruç, Tuncer Bakırhan

  • KURULUŞ TARİHİ

    30/11/2012
DEM PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
GÜL EKİCİ 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÇELİK 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ROJDA TANMAN 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
PERVİN POLAT 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
ROJBİN TUFAN 0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
SAKİ GÖK 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
HURŞİ ATAMAN 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH DOKCU 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
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AHMET ŞANCİ 0 %0 Detay
DİKİLİ
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SİNAN ÖZER 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜL TURUNÇOĞLU 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BAŞÇI 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZLEM AYDINALP 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
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OZAN HASAN YILDIRIM 0 %0 Detay
KARABURUN
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ERTUĞRUL BARKA 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
OYA KIZILKAYA ZEYREK 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
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ELBİRAN YAŞAR 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
EBUBEKİR TURAN 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
FARAŞİN GÜMÜŞ 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
HANDE AYDOĞDU 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
FUAT ŞENGÜL 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN DİKİCİ 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET NEZİR KABAK 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
CANAN KILIÇ 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE ÖZDAMAR 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT TURAN 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM AYDIN 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
SAİM SERİN 0 %0 Detay