|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN KALAY
|0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DAMLIBAĞ
|0
|%0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
|HACI KAHRAMAN
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT TEKER
|0
|%0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS KAÇAR
|0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CUMA TÜRKAN
|0
|%0
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF ÖRER
|0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AKİF BERTİZ
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAYIŞLI
|0
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN MADENKUYU
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|NİYAZİ AY
|0
|%0
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