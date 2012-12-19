HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
SİNAN KALAY 0 %0 Detay
ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DAMLIBAĞ 0 %0 Detay
ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
HACI KAHRAMAN 0 %0 Detay
DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT TEKER 0 %0 Detay
EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
İLYAS KAÇAR 0 %0 Detay
ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
CUMA TÜRKAN 0 %0 Detay
GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF ÖRER 0 %0 Detay
NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
AKİF BERTİZ 0 %0 Detay
ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KAYIŞLI 0 %0 Detay
PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN MADENKUYU 0 %0 Detay
TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
NİYAZİ AY 0 %0 Detay