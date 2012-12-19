|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİM BAMİDİCİ
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN SAK
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT YILDIRIM
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA NAZLI
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN AKICI
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN YAPICI
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇİFTÇİOĞLU
|0
|%0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET LATİF EKİNCİ
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|CİHAN GÖK
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET POLAT
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KAZAK
|0
|%0
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