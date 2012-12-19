HÜDA PAR

  • KISALTMA

    HÜDA PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Zekeriya Yapıcıoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    19/12/2012
HÜDA PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
SAİM BAMİDİCİ 0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN SAK 0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT YILDIRIM 0 %0 Detay
DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA NAZLI 0 %0 Detay
DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN AKICI 0 %0 Detay
GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN YAPICI 0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ÇİFTÇİOĞLU 0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED HANİFİ KARİPÇİN 0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET LATİF EKİNCİ 0 %0 Detay
KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
CİHAN GÖK 0 %0 Detay
KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET POLAT 0 %0 Detay
KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KAZAK 0 %0 Detay