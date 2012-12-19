|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL SAYIN
|0
|%0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|0
|%0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT SÖNMEZ
|0
|%0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULSEMED MEMİŞ
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSİ GÜNGÖR
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR MAHMUTOĞLU
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TEKİN
|0
|%0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSKAN CENGİZ
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|EDİP ALEV
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|CÜNDULLAH EROL
|0
|%0
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