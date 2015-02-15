TİP

  • KISALTMA

    TİP

  • GENEL BAŞKAN

    Erkan Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/2015
TİP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN MORDOĞAN 0 %0 Detay
DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
ERKAN BAŞ 0 %0 Detay
GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
BERAY TOPÇU 0 %0 Detay
İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
ÇİĞDEM KANDEMİR 0 %0 Detay
KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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