|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ABLAK
|0
|%0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR ACAR
|0
|%0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK KAVAZ
|0
|%0
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
|CEVDET ÇEBİ
|0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KILIÇ
|0
|%0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|FERCAN KODAK
|0
|%0
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|HİKMET ERİM ÖZDİNÇLER
|0
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|KORAY AKKUŞ
|0
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLLA ÖZTÜRK
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ALAADDİN BURAK KUNT
|0
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN İÇEN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KAYA
|0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT ER
|0
|%0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRAH SAKARYA
|0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL GARGILI
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ŞENTÜRK
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞERİF TUNÇEL
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHİTTİN TİRYAKİ
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|DİDEM GÜNER
|0
|%0
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|AKIN GÖKHAN
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ SULTAN SERT
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNAY OZAN
|0
|%0
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