İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN 0 %0 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
HİCRAN HELEZÜR 0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN GÖKÇEN 0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU 0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
NEZİH ÖZUYAR 0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KIRMIZI 0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
UĞUR URAY 0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT NEZİR 0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
HAVVA EVCİ 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZGÜR DOĞAN 0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜNEY TANER ŞEN 0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
DERYA KALE ERDEMLİ 0 %0 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
SEDAT DAĞ 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
GİZEM ALBAŞ 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN UZUN 0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
ZAFER SEVİNÇ 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
YETKİN HAFIZOĞLU 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
NİZAMETTİN YILMAZ 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
OLCAY ORAL 0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL ÇOKGÜLER 0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
HURİYE SERTER 0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
ERGUN ÖZGÜN 0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
TANZER SUCU 0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
FEZA GENİŞOĞLU 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
GÜVEN KILIÇ 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
ERMAN ÇIKAR 0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
ASLAN SEZGİN 0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH ATAKAN DURAN 0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
MELİH TERZİOĞLU 0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %0
ERTUNÇ TEZCAN 0 %0 Detay