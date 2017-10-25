|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BAHADIR GÜLTEKİN
|0
|%0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HİCRAN HELEZÜR
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN GÖKÇEN
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ERDİNÇ ÇOBANOĞLU
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|NEZİH ÖZUYAR
|0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KIRMIZI
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|UĞUR URAY
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT NEZİR
|0
|%0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|HAVVA EVCİ
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR DOĞAN
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNEY TANER ŞEN
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|DERYA KALE ERDEMLİ
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SEDAT DAĞ
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|GİZEM ALBAŞ
|0
|%0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN UZUN
|0
|%0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER SEVİNÇ
|0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|YETKİN HAFIZOĞLU
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|NİZAMETTİN YILMAZ
|0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|OLCAY ORAL
|0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇOKGÜLER
|0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|HURİYE SERTER
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|ERGUN ÖZGÜN
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|TANZER SUCU
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|FEZA GENİŞOĞLU
|0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜVEN KILIÇ
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERMAN ÇIKAR
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ASLAN SEZGİN
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ATAKAN DURAN
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİH TERZİOĞLU
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTUNÇ TEZCAN
|0
|%0
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