|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALİ TAŞKALE
|0
|%0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ÇATALBAŞ
|0
|%0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
|YEMLİHA GÖKTAŞ
|0
|%0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHADDİN CAN
|0
|%0
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EKİNÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL KAPLAN
|0
|%0
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BÖLÜKBAŞI
|0
|%0
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GÖKSUN
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN DEĞİRMENCİ
|0
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİN DOĞAN
|0
|%0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET SABANCI
|0
|%0
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PAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAL KURTOĞLU
|0
|%0
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TÜRKOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KIZILDAĞ
|0
|%0
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