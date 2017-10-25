|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYRANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUZAFFER GÜL
|0
|%0
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BAŞYAYLA
Açılan Sandık Oranı %0
|SULTAN PINARLI
|0
|%0
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ERMENEK
Açılan Sandık Oranı %0
|İZZET BATTIR
|0
|%0
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KAZIMKARABEKİR
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP BOYACIOĞLU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİHAL TÜMENE
|0
|%0
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SARIVELİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKAİ AKYÜZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ FİDANBOY
|0
|%0
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GÖKTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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GÜNEYYURT
Açılan Sandık Oranı %0
|CELİL YAĞIZ
|0
|%0
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KAZANCI
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN TOLU
|0
|%0
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SUDURAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPAY BAYRAKLI
|0
|%0
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