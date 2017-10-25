|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLŞAH COŞKUNER
|0
|%0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ERKAL
|0
|%0
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGE YILMAZ
|0
|%0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL CEVLAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|0
|%0
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH HAZAR AK
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET TEVFİK TARIM
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|NEJDET KOÇ
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|TARIK BAĞDAT
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %0
|EFE CAN CEYLAN
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA SEVENCAN
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHA BERK TÜRKMEN
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN GÜNEY
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|CEZAYİR ÖNCÜ
|0
|%0
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