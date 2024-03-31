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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 21:54
Millet Partisi

  • KISALTMA

    Millet

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
Millet TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

ALİ BAYRAM

Ali Bayram
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : ÇANKIRI / ŞABANÖZÜ
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı