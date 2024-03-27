Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ EMRULLAH İNCEARIK 0 %0 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET MUSTAFA YAKAR 0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
SABAHADDİN KARAKUŞ 0 %0 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM HALİL EMRULLAH 0 %0 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
ASIM BARIK 0 %0 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EKİNCİ 0 %0 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET AKAN 0 %0 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %0
METİN DERTLİ 0 %0 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞIH TAHİR TAŞDELEN 0 %0 Detay