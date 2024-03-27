Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
ALPTEKİN SOFU 0 %0 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ SELMAN KOÇAK 0 %0 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
SALER YILMAZ 0 %0 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN YAY 0 %0 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
ELİF KARATAŞ 0 %0 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ EK 0 %0 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA YETİMOVA 0 %0 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BİROL KAKI 0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ÖZBAYRAK 0 %0 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
OYA KARACAOĞLU 0 %0 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SAMET KARATAŞ 0 %0 Detay