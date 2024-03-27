|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPTEKİN SOFU
|0
|%0
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ SELMAN KOÇAK
|0
|%0
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALER YILMAZ
|0
|%0
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN YAY
|0
|%0
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ELİF KARATAŞ
|0
|%0
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ EK
|0
|%0
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YETİMOVA
|0
|%0
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BİROL KAKI
|0
|%0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÖZBAYRAK
|0
|%0
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|OYA KARACAOĞLU
|0
|%0
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SAMET KARATAŞ
|0
|%0
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