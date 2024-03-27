MHP

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    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
NEVZAT TEZCAN 0 %0 Detay
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ALİ DERE 0 %0 Detay
BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
DERVİŞ AYNACI 0 %0 Detay
ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
SELİM BAYRAM 0 %0 Detay
ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
KEMAL AYVA 0 %0 Detay
DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ATAY 0 %0 Detay
DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN DURAN 0 %0 Detay
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
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HOCALAR
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HÜSEYİN ONUR TURAN 0 %0 Detay
İHSANİYE
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HAMİT ÇAKIR 0 %0 Detay
İSCEHİSAR
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NECATİ GÜNSEL 0 %0 Detay
KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ EROL 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
SEZER KÜÇÜKKURT 0 %0 Detay
SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
MELEK YAVUZ 0 %0 Detay
SİNANPAŞA
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TOLGA YILDIRIM 0 %0 Detay
SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
CEYLAN KESKİN 0 %0 Detay
ŞUHUT
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MUHİTTİN ÖZAŞKIN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
EYUP YAKAN 0 %0 Detay
AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖZCAN 0 %0 Detay
AKÖREN
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CAFER CANDAN 0 %0 Detay
BEYYAZI
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ASIM ALTINTAŞ 0 %0 Detay
ÇAYIRBAĞ
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RAŞİT KOÇAK 0 %0 Detay
ÇIKRIK
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İBRAHİM ÇETİNAKTI 0 %0 Detay
DAVULGA
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SALİH GÜNDOĞAN 0 %0 Detay
DEĞİRMENAYVALI
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AHMET KIZILKAYA 0 %0 Detay
DEREÇİNE
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DİŞLİ
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AHMET MERT 0 %0 Detay
DÖĞER
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MEHMET DEMİREL 0 %0 Detay
DÜZAĞAÇ
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SELÇUK ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
ERKMEN
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MUSTAFA AKALIN 0 %0 Detay
FETHİBEY
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MUSTAFA ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GAZLIGÖL
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ALİ KIRKPINAR 0 %0 Detay
GEBECELER
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MEDET SUNA 0 %0 Detay
GÖMÜ
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RAMAZAN ERYILDIZ 0 %0 Detay
GÜNEY
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ZAFER BARİN 0 %0 Detay
HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ÖCEL 0 %0 Detay
IŞIKLAR
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EROL ÖZAĞIL 0 %0 Detay
KARAADİLLİ
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MEHMET YIKILMAZ 0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
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MUHTEREM ALGÜL 0 %0 Detay
KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER ŞAHİN 0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
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HALİL ÇELEBİ 0 %0 Detay
KIRKA
Açılan Sandık Oranı %0
BEKİR UYKAN 0 %0 Detay
KOCAÖZ
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HALİL YAKUP DEMET 0 %0 Detay
KOCATEPE
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MUSTAFA ÇINGIRAK 0 %0 Detay
KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN ATEŞ 0 %0 Detay
NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH ÇAKMAK 0 %0 Detay
ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %0
BÜNYAMİN ÖZDEMİR 0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN ŞAHİN 0 %0 Detay
SALAR
Açılan Sandık Oranı %0
GAZİ AVŞAR 0 %0 Detay
SERBAN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHABETTİN ÇAKIR 0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR 0 %0 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM IŞILAK 0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN VAROL 0 %0 Detay
SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ BACAK 0 %0 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
BİLGİN ÖZEN 0 %0 Detay
TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUSA KAYER 0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KARAGÖZ 0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
SEYDİ AHMET SİVRİTEPE 0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
ÖZKAN ALKIN 0 %0 Detay