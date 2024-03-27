|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|NEVZAT TEZCAN
|0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ALİ DERE
|0
|%0
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|DERVİŞ AYNACI
|0
|%0
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ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|SELİM BAYRAM
|0
|%0
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ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|KEMAL AYVA
|0
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ ATAY
|0
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN DURAN
|0
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EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ONUR TURAN
|0
|%0
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HAMİT ÇAKIR
|0
|%0
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|NECATİ GÜNSEL
|0
|%0
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ EROL
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|SEZER KÜÇÜKKURT
|0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MELEK YAVUZ
|0
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|TOLGA YILDIRIM
|0
|%0
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|CEYLAN KESKİN
|0
|%0
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHİTTİN ÖZAŞKIN
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|EYUP YAKAN
|0
|%0
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AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖZCAN
|0
|%0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|CAFER CANDAN
|0
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BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|ASIM ALTINTAŞ
|0
|%0
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ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAŞİT KOÇAK
|0
|%0
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ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÇETİNAKTI
|0
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DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH GÜNDOĞAN
|0
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DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KIZILKAYA
|0
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DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET MERT
|0
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DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DEMİREL
|0
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DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK ÇETİNKAYA
|0
|%0
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ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA AKALIN
|0
|%0
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FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|0
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GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KIRKPINAR
|0
|%0
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GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEDET SUNA
|0
|%0
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GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ERYILDIZ
|0
|%0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ZAFER BARİN
|0
|%0
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HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ÖCEL
|0
|%0
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IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL ÖZAĞIL
|0
|%0
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KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YIKILMAZ
|0
|%0
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KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHTEREM ALGÜL
|0
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KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER ŞAHİN
|0
|%0
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KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL ÇELEBİ
|0
|%0
|Detay
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KIRKA
Açılan Sandık Oranı %0
|BEKİR UYKAN
|0
|%0
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KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL YAKUP DEMET
|0
|%0
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KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇINGIRAK
|0
|%0
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KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN ATEŞ
|0
|%0
|Detay
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NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÇAKMAK
|0
|%0
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ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜNYAMİN ÖZDEMİR
|0
|%0
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PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN ŞAHİN
|0
|%0
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SALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|GAZİ AVŞAR
|0
|%0
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SERBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHABETTİN ÇAKIR
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN TOKDEMİR
|0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM IŞILAK
|0
|%0
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SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN VAROL
|0
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SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ BACAK
|0
|%0
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TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLGİN ÖZEN
|0
|%0
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA KAYER
|0
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL KARAGÖZ
|0
|%0
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YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYDİ AHMET SİVRİTEPE
|0
|%0
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZKAN ALKIN
|0
|%0
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