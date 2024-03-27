|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ALTUNDAĞ
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇİÇEK
|0
|%0
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN ÖLMEZ
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN OKTAY OLKAN
|0
|%0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜLTEKİN ÇETİNKAYA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLHAN DURAK
|0
|%0
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
|NECDET TÜRKER
|0
|%0
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZKAN
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN BAŞ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL BATAK
|0
|%0
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
|İRFAN DÜLGER
|0
|%0
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SAİM ÇEVİK
|0
|%0
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