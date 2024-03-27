MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR ALTUNDAĞ 0 %0 Detay
GEREDE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇİÇEK 0 %0 Detay
GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %0
METİN ÖLMEZ 0 %0 Detay
KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN OKTAY OLKAN 0 %0 Detay
MENGEN
Açılan Sandık Oranı %0
GÜLTEKİN ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
İLHAN DURAK 0 %0 Detay
MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %0
NECDET TÜRKER 0 %0 Detay
SEBEN
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ÖZKAN 0 %0 Detay
YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN BAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL BATAK 0 %0 Detay
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN DÜLGER 0 %0 Detay
TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %0
SAİM ÇEVİK 0 %0 Detay