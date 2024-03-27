|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ USLU
|0
|%0
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAHİN YILDIRIM
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
|YAĞIZ ATAGÜN
|0
|%0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCER TURUS
|0
|%0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YÜCEL DOĞAN
|0
|%0
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYDIN
|0
|%0
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK KARACA
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AYGEN
|0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET YAZAR
|0
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|TURGAY GÜNDOĞAN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL BİNGÖL
|0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|BURAK KAYA
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT DEMİRAL
|0
|%0
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SARITOP
|0
|%0
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET OLĞUN
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MURATHAN KOKTAŞ
|0
|%0
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKİM SEVİNÇ
|0
|%0
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