MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
NECDET TÜRK 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %0
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN TOSUN 0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ZEKİ KAYDA 0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
NECATİ SELÇUK 0 %0 Detay
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURULLAH SAVAŞ 0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %0
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
YUNUS OĞAN 0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %0
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