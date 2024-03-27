|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NEZİH YALÇIN
|0
|%0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SELAHATTİN ÖZDEMİR
|0
|%0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|CELALETTİN ÖZTÜRK
|0
|%0
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ERTAN EROĞLU
|0
|%0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KAYGISIZ
|0
|%0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR İNCE
|0
|%0
|Detay
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN SEDAT AKSU
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER AÇIKEL
|0
|%0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET KÖROĞLU
|0
|%0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALPASLAN ERBEK
|0
|%0
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ERKUT EKİNCİ
|0
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜJDAT KARACA
|0
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA SARIASLAN
|0
|%0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN OĞUZ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ERTUĞRUL
|0
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BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜL BOYRAZ
|0
|%0
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BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|İMDAT CEYLAN
|0
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET KAÇIRAL
|0
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ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET SUNGUR
|0
|%0
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DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL KARABULUT
|0
|%0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|ULVİ AKDEMİR
|0
|%0
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EYMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|SİNAN YANAR
|0
|%0
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|DURAN AKIN
|0
|%0
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|RECAYİ ŞENYÜZ
|0
|%0
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %0
|TALHA MURAT
|0
|%0
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KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|OĞUZHAN KARACA
|0
|%0
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN AYDINSOY
|0
|%0
|Detay
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF MERT
|0
|%0
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OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜZEYİR SEVİM
|0
|%0
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇADIRARDIÇ
|0
|%0
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA PARLAK
|0
|%0
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HİDAYET KARABULUT
|0
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ÖZCAN
|0
|%0
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖZSOY
|0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MENDERES BARAN
|0
|%0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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