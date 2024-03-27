|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL ÖZTÜRK
|0
|%0
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ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEMİH AYDIN
|0
|%0
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DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
|EROL KAPTAN
|0
|%0
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EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İLKAY ÖZDEMİR
|0
|%0
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GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|ATAKAN ÇİÇEK
|0
|%0
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KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAR YARALI
|0
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KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET ÖZDEMİR
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AYDEMİR
|0
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BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN HASEKİ
|0
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ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
|YAVUZ PALABAŞ
|0
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ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP DIRMANDI
|0
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ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜMİT UZUN
|0
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FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
|LEVENT TÜYLÜ
|0
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GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞENOL GÜNEŞ
|0
|%0
|Detay
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GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ ÖZCAN
|0
|%0
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GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÖZENÇ
|0
|%0
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KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN GÖKSAL
|0
|%0
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KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DURSUN TOSYALI
|0
|%0
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KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM DOĞAN
|0
|%0
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MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER BAYDAR
|0
|%0
|Detay
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NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|KENAN ERMİŞ
|0
|%0
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ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|TACETTİN ALDIRMAZ
|0
|%0
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH KARARMIŞ
|0
|%0
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SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERSİN AKSOY
|0
|%0
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