MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL ÖZTÜRK 0 %0 Detay
ÇAYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
SEMİH AYDIN 0 %0 Detay
DEVREK
Açılan Sandık Oranı %0
EROL KAPTAN 0 %0 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İLKAY ÖZDEMİR 0 %0 Detay
GÖKÇEBEY
Açılan Sandık Oranı %0
ATAKAN ÇİÇEK 0 %0 Detay
KİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
SERDAR YARALI 0 %0 Detay
KOZLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ÖZDEMİR 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAKACAKKADI
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN AYDEMİR 0 %0 Detay
BEYCUMA
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN HASEKİ 0 %0 Detay
ÇATALAĞZI
Açılan Sandık Oranı %0
YAVUZ PALABAŞ 0 %0 Detay
ÇAYDEĞİRMENİ
Açılan Sandık Oranı %0
RECEP DIRMANDI 0 %0 Detay
ELVANPAZARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
ÜMİT UZUN 0 %0 Detay
FİLYOS
Açılan Sandık Oranı %0
LEVENT TÜYLÜ 0 %0 Detay
GELİK
Açılan Sandık Oranı %0
ŞENOL GÜNEŞ 0 %0 Detay
GÜLÜÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞÜKRÜ ÖZCAN 0 %0 Detay
GÜMELİ
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN ÖZENÇ 0 %0 Detay
KANDİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN GÖKSAL 0 %0 Detay
KARAMAN
Açılan Sandık Oranı %0
DURSUN TOSYALI 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM DOĞAN 0 %0 Detay
MUSLU
Açılan Sandık Oranı %0
CANER BAYDAR 0 %0 Detay
NEBİOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
KENAN ERMİŞ 0 %0 Detay
ORMANLI
Açılan Sandık Oranı %0
TACETTİN ALDIRMAZ 0 %0 Detay
PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH KARARMIŞ 0 %0 Detay
SALTUKOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ERSİN AKSOY 0 %0 Detay