OCAK

  • KISALTMA

    OCAK

  • GENEL BAŞKAN

    Kadir Canpolat

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/09/2020
OCAK TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYRANCI
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BAŞYAYLA
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ERMENEK
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KAZIMKARABEKİR
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MERKEZ
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SARIVELİLER
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BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAŞEHİR
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GÖKTEPE
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GÜNEYYURT
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KAZANCI
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SUDURAĞI
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