|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FİKRET TOK
|0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT GİRİŞKİN
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN GEZER
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL TÜZEN
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADULLAH GENÇ
|0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER ÖZÇELİK
|0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|SADIK PİNEGÖZ
|0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SERDAL ÖZKOZANOĞLU
|0
|%0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN GÖNÜL
|0
|%0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP BUDAK
|0
|%0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSA ÖZKAN
|0
|%0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN İNCİ
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN SÖYLER
|0
|%0
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