|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞMAKÇI
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜDAYİ MAMAK
|0
|%0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
|İLYAS DİKİCİ
|0
|%0
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BOLVADİN
Açılan Sandık Oranı %0
|HECAZİ ERTÜRK
|0
|%0
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ÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKKOYUN
|0
|%0
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ÇOBANLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ŞAHİN
|0
|%0
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DAZKIRI
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN KORKMAZ
|0
|%0
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DİNAR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH EMİN GENÇAY
|0
|%0
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EMİRDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞAN BULDUK
|0
|%0
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|
EVCİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|VEYSEL KORKMAZ
|0
|%0
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HOCALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH TALHA CANDAN
|0
|%0
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İHSANİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|HİDAYET ÇELEBİ
|0
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İSCEHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KIZILÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|KADİR ANIŞ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYTULLAH KARATAŞ
|0
|%0
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SANDIKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TAŞKAPI
|0
|%0
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SİNANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AYVA
|0
|%0
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SULTANDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|SANİYE HAZER
|0
|%0
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ŞUHUT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ZENGİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP YAKUP GÜL
|0
|%0
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AKHARIM
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÖNEN
|0
|%0
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AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ VEHRİ
|0
|%0
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BEYYAZI
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMAİL DİLEK
|0
|%0
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ÇAYIRBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN BALLIKAYA
|0
|%0
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ÇIKRIK
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN USLU
|0
|%0
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|
DAVULGA
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÜNLÜ
|0
|%0
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DEĞİRMENAYVALI
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN TOKMAK
|0
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DEREÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|BURCU BEŞKARDEŞ
|0
|%0
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DİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KORKMAZ
|0
|%0
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DÖĞER
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN ÜNLÜ
|0
|%0
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DÜZAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASEMİN İMREN
|0
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ERKMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET OĞUZ
|0
|%0
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FETHİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZHAN TURGUT
|0
|%0
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GAZLIGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN HÜSEYİN DEMİREL
|0
|%0
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GEBECELER
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER ÖNAL
|0
|%0
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GÖMÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT ÇENGELCİ
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|SARE BAYRAM
|0
|%0
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HAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL GENÇAY
|0
|%0
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IŞIKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED TALHA BEYAZKAYA
|0
|%0
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KARAADİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN OĞUZ
|0
|%0
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KARAMIKKARACAÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN COŞKUN
|0
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KAYIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ÖZGÖK
|0
|%0
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KILIÇARSLAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET FATİH TABAK
|0
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KIRKA
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP USLU
|0
|%0
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KOCAÖZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM ÇELİKTAŞ
|0
|%0
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KOCATEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|SEVGİ USTA
|0
|%0
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KÜÇÜKHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|MELİKE KURŞUN
|0
|%0
|Detay
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NURİBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÜL
|0
|%0
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ÖZBURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|NUMAN TÜRKAY
|0
|%0
|Detay
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PAZARAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞÜKRÜ EŞME
|0
|%0
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SALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET OĞUZ
|0
|%0
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SERBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA COŞKUN
|0
|%0
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN AKKAYA
|0
|%0
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÖNAL
|0
|%0
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SÜLÜMENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET FATİH ŞENEL
|0
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SÜLÜN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER TOPBAŞ
|0
|%0
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TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALKANAT KILINÇ
|0
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TATARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|RECEP TAYYİP GENÇAY
|0
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TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|MENŞURE ZİŞAN ARIKAN
|0
|%0
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YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|ADEM DİKİCİ
|0
|%0
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YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE GÜMÜŞKANAT
|0
|%0
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