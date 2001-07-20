SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAŞMAKÇI
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HÜDAYİ MAMAK 0 %0 Detay
BAYAT
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İLYAS DİKİCİ 0 %0 Detay
BOLVADİN
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HECAZİ ERTÜRK 0 %0 Detay
ÇAY
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MEHMET AKKOYUN 0 %0 Detay
ÇOBANLAR
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HÜSEYİN ŞAHİN 0 %0 Detay
DAZKIRI
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SÜLEYMAN KORKMAZ 0 %0 Detay
DİNAR
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FATİH EMİN GENÇAY 0 %0 Detay
EMİRDAĞ
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DOĞAN BULDUK 0 %0 Detay
EVCİLER
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VEYSEL KORKMAZ 0 %0 Detay
HOCALAR
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ABDULLAH TALHA CANDAN 0 %0 Detay
İHSANİYE
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HİDAYET ÇELEBİ 0 %0 Detay
İSCEHİSAR
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KIZILÖREN
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KADİR ANIŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
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BEYTULLAH KARATAŞ 0 %0 Detay
SANDIKLI
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MUSTAFA TAŞKAPI 0 %0 Detay
SİNANPAŞA
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HÜSEYİN AYVA 0 %0 Detay
SULTANDAĞI
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SANİYE HAZER 0 %0 Detay
ŞUHUT
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MUSTAFA ZENGİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETPAŞA
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RECEP YAKUP GÜL 0 %0 Detay
AKHARIM
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AHMET GÖNEN 0 %0 Detay
AKÖREN
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ALİ VEHRİ 0 %0 Detay
BEYYAZI
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İSMAİL DİLEK 0 %0 Detay
ÇAYIRBAĞ
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ÇIKRIK
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RAMAZAN USLU 0 %0 Detay
DAVULGA
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MUSTAFA ÜNLÜ 0 %0 Detay
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DİŞLİ
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YASEMİN İMREN 0 %0 Detay
ERKMEN
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MEHMET OĞUZ 0 %0 Detay
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CENGİZHAN TURGUT 0 %0 Detay
GAZLIGÖL
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CANER ÖNAL 0 %0 Detay
GÖMÜ
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MAHMUT ÇENGELCİ 0 %0 Detay
GÜNEY
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SARE BAYRAM 0 %0 Detay
HAYDARLI
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HALİL GENÇAY 0 %0 Detay
IŞIKLAR
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MUHAMMED TALHA BEYAZKAYA 0 %0 Detay
KARAADİLLİ
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HASAN OĞUZ 0 %0 Detay
KARAMIKKARACAÖREN
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SÜLEYMAN COŞKUN 0 %0 Detay
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YAKUP ÖZGÖK 0 %0 Detay
KILIÇARSLAN
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MUHAMMET FATİH TABAK 0 %0 Detay
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ADEM ÇELİKTAŞ 0 %0 Detay
KOCATEPE
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AHMET GÜL 0 %0 Detay
ÖZBURUN
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NUMAN TÜRKAY 0 %0 Detay
PAZARAĞAÇ
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SALAR
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SERBAN
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FATMA COŞKUN 0 %0 Detay
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NURETTİN AKKAYA 0 %0 Detay
SUSUZ
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AHMET ÖNAL 0 %0 Detay
SÜLÜMENLİ
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MEHMET FATİH ŞENEL 0 %0 Detay
SÜLÜN
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ÖMER TOPBAŞ 0 %0 Detay
TAŞOLUK
Açılan Sandık Oranı %0
ALKANAT KILINÇ 0 %0 Detay
TATARLI
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RECEP TAYYİP GENÇAY 0 %0 Detay
TINAZTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
MENŞURE ZİŞAN ARIKAN 0 %0 Detay
YAYLABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
ADEM DİKİCİ 0 %0 Detay
YEŞİLÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE GÜMÜŞKANAT 0 %0 Detay