SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
YALÇIN SOYSAL 0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ ALGÜL 0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
İDRİS DURSUN 0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAHİN SÖKEN 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
DOĞAN DEMİRTAŞ 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ERER 0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
TAHSİN YÜZER 0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
NESİM ELÇİK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞABAN SARI 0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
KADİR BAŞ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET SADOĞLU 0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
SUAT ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
CUMHUR AYDIN 0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
TURGUT GÖÇMEN 0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSEYİN KARAKAÇAN 0 %0 Detay
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
ADNAN KÖMÜRCÜ 0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FATMA FUNDA ÇİFTÇİ 0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET TUNCA 0 %0 Detay
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
FERUDUN UYSAL 0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET ALİ ÖZDEMİRCİ 0 %0 Detay