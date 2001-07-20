SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULKADİR YILMAZ 0 %0 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN ÇELİK 0 %0 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
PEMBEGÜL KINAT 0 %0 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KÜNKÜL 0 %0 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
BİLAL BULANIK 0 %0 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
İMAM KIRĞIZ 0 %0 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ZAHİT AKALIN 0 %0 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN ATEŞ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH AKIN 0 %0 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN MEYDANOĞLU 0 %0 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
NURULLAH DENİZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAFAK ÇELİK 0 %0 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BULANIK 0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET BAYRAK 0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET İLTER 0 %0 Detay
MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
SABRİ YILMAZ 0 %0 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN AYDIN 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED YALÇIN 0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
AYDIN ALBAYRAK 0 %0 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET AÇIK 0 %0 Detay