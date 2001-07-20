|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AĞIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULKADİR YILMAZ
|0
|%0
|Detay
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN ÇELİK
|0
|%0
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %0
|PEMBEGÜL KINAT
|0
|%0
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KÜNKÜL
|0
|%0
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|BİLAL BULANIK
|0
|%0
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %0
|İMAM KIRĞIZ
|0
|%0
|Detay
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ZAHİT AKALIN
|0
|%0
|Detay
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ATEŞ
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH AKIN
|0
|%0
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PALU
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN MEYDANOĞLU
|0
|%0
|Detay
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|NURULLAH DENİZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAFAK ÇELİK
|0
|%0
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BULANIK
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET BAYRAK
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET İLTER
|0
|%0
|Detay
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SABRİ YILMAZ
|0
|%0
|Detay
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AYDIN
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED YALÇIN
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|AYDIN ALBAYRAK
|0
|%0
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET AÇIK
|0
|%0
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