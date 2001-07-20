|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KOÇ
|0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYFULLAH ÖZBEK
|0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|FATMA DÜNDAR
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|VEDAT KOLUKISA
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİT GÜL
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA BEKAR
|0
|%0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN CEYLAN
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELÇUK KAVUŞAN
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET HAZIRBULAN
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN AYIN
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA İNAN
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET TOPAL
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|HANİFE BOZDAĞ
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN TUNÇ
|0
|%0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜMİN BAŞTÜRK
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEKERİYA YILMAZ
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|OZAN GANİÜSMEN
|0
|%0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|GAMZE YILDIZ
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT SAVUT
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT SERTKAYA
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|TURHAN TUTUMLU
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ALKAN
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|TEKİN ALPTEKİN
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|SERHAT AFŞAR
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA YORUCU
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA ÇAKAR
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN GÜNAYDIN
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL YALÇINKAYA
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|CANER DİRLİK
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ORAKÇI
|0
|%0
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