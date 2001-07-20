SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DÖNMEZ 0 %0 Detay
AĞLI
Açılan Sandık Oranı %0
HASİP YAZICIOĞLU 0 %0 Detay
ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %0
İRFAN BARLAS 0 %0 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KAŞ 0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN SOYUBELLİ 0 %0 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %0
AKİF YALÇIN 0 %0 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA MERT YILDIZ 0 %0 Detay
DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP TOKAN 0 %0 Detay
DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %0
DURMUŞ ERDİL 0 %0 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %0
RAHMİ YAZICIOĞLU 0 %0 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN BAKAR 0 %0 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
NİZAM KUVVET 0 %0 Detay
KÜRE
Açılan Sandık Oranı %0
SAİM ÖZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
HULUSİ ÖZBEK 0 %0 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN ALAMEHMET 0 %0 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %0
YÜKSEL CANPULAT 0 %0 Detay
ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRİ GÜLENÇ 0 %0 Detay
TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %0
MUZAFFER KARAKOÇ 0 %0 Detay