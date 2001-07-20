|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TALHA FİTOZ
|0
|%0
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CİZRE
Açılan Sandık Oranı %0
|FEYYAZ BOZKURT
|0
|%0
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GÜÇLÜKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
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İDİL
Açılan Sandık Oranı %0
|TAHA ESAD KUTLUAY
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT SANSUR
|0
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SİLOPİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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ULUDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALVEREN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED SAMİ TEKBAŞ
|0
|%0
|Detay
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BAŞVERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|EBUBEKİR SÖNMEZ
|0
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ÇALIŞKAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET EMİN KARAKOÇ
|0
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FINDIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CAN ALTINDAĞ
|0
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GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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HİLAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARALAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA TÜRKMEN
|0
|%0
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KASRİK
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN RECEP DEMİRCİ
|0
|%0
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KUMÇATI
Açılan Sandık Oranı %0
|EMİR BEŞEN
|0
|%0
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SIRTKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|TALHA ÖNVER
|0
|%0
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ŞENOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER FARUK TOKGÖZ
|0
|%0
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UZUNGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF AÇIKGÖZ
|0
|%0
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