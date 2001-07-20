SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Yozgat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
MÜCAHİT ERBAKAN ER 0 %0 Detay
AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
SEYİT ALİ GÜNDÜZ 0 %0 Detay
BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
FATİH DEMİR 0 %0 Detay
ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULLAH KURU 0 %0 Detay
ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER YAZGAN 0 %0 Detay
ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
NECMETTİN KAYHAN 0 %0 Detay
KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
YUSUF TAHİR KOÇAK 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
ZİYA KOÇAK 0 %0 Detay
SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MUAMMER HAMZA KILINÇ 0 %0 Detay
SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
İSHAK ŞENER 0 %0 Detay
SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH GÜVENÇ 0 %0 Detay
ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NAİM ÖZKAN 0 %0 Detay
YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ENES YALÇINKAYA 0 %0 Detay
YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
HÜSNÜ ZEKİ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ATIL 0 %0 Detay
BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
ABBAS TÜRKYILMAZ 0 %0 Detay
BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
ORHAN KAYA 0 %0 Detay
BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
HALİL İBRAHİM KAYABAŞI 0 %0 Detay
ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN KABLAN 0 %0 Detay
DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED ENES ÖZMEN 0 %0 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MESUT KOÇ 0 %0 Detay
EYMİR
Açılan Sandık Oranı %0
DAVUT ERKILIÇOĞLU 0 %0 Detay
GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA KÜNBETLİ 0 %0 Detay
HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
SALİM GÜNEYLİ 0 %0 Detay
KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMET MÜCAHİT ERYİĞİT 0 %0 Detay
KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET EMİN KAHRAMAN 0 %0 Detay
OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
MUHAMMED TALHA TUNÇ 0 %0 Detay
OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA GÜLENÇ 0 %0 Detay
OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
YASER GENÇYILMAZ 0 %0 Detay
ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KEMAL CİCİ 0 %0 Detay
SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
KEREM AYDIN 0 %0 Detay
UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
ZÜBEYİR TALHA SOYDOĞAN 0 %0 Detay
UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ YÜKSEL 0 %0 Detay
YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
TURAN DEMİRBAŞ 0 %0 Detay
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KAAN KURŞUN 0 %0 Detay
YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET TÜRKER 0 %0 Detay