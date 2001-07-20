|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKDAĞMADENİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MÜCAHİT ERBAKAN ER
|0
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AYDINCIK
Açılan Sandık Oranı %0
|SEYİT ALİ GÜNDÜZ
|0
|%0
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BOĞAZLIYAN
Açılan Sandık Oranı %0
|FATİH DEMİR
|0
|%0
|Detay
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ÇANDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KURU
|0
|%0
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ÇAYIRALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER YAZGAN
|0
|%0
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ÇEKEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|NECMETTİN KAYHAN
|0
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|Detay
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KADIŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF TAHİR KOÇAK
|0
|%0
|Detay
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİYA KOÇAK
|0
|%0
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SARAYKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUAMMER HAMZA KILINÇ
|0
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SARIKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
|İSHAK ŞENER
|0
|%0
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SORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH GÜVENÇ
|0
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ŞEFAATLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM ÖZKAN
|0
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YENİFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ENES YALÇINKAYA
|0
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YERKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSNÜ ZEKİ
|0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAPLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ATIL
|0
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BAHADIN
Açılan Sandık Oranı %0
|ABBAS TÜRKYILMAZ
|0
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BAYDİĞİN
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN KAYA
|0
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BELEKÇAHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HALİL İBRAHİM KAYABAŞI
|0
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ÇİĞDEMLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|YASİN KABLAN
|0
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DEDEFAKILI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED ENES ÖZMEN
|0
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DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT KOÇ
|0
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EYMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|DAVUT ERKILIÇOĞLU
|0
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GÜLŞEHRİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA KÜNBETLİ
|0
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HALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİM GÜNEYLİ
|0
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KARAYAKUP
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMET MÜCAHİT ERYİĞİT
|0
|%0
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KONUKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET EMİN KAHRAMAN
|0
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OLUKÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHAMMED TALHA TUNÇ
|0
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OVAKENT
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA GÜLENÇ
|0
|%0
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OZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|YASER GENÇYILMAZ
|0
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ÖZÜKAVAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KEMAL CİCİ
|0
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SIRÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|KEREM AYDIN
|0
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UMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ZÜBEYİR TALHA SOYDOĞAN
|0
|%0
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UZUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YÜKSEL
|0
|%0
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YAMAÇLI
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN DEMİRBAŞ
|0
|%0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ KAAN KURŞUN
|0
|%0
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YENİYER
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET TÜRKER
|0
|%0
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