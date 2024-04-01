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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

TOKAT SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Tokat Toplam Seçmen 109.810
  • Açılan Sandık 334
  • Kullanılan Oy 88.646
  • Geçerli Oy 85.261
  • Geçersiz Oy 3.385
  • Katılım Oranı %80.73
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU milliyetci-hareket-partisi
MEHMET KEMAL
YAZICIOĞLU
%54.86 46.778 Oy
EYÜP EROĞLU adalet-ve-kalkinma-partisi
EYÜP
EROĞLU
%30.18 25.732 Oy
MURAT YAZICI cumhuriyet-halk-partisi
MURAT
YAZICI
%9.36 7.980 Oy
MUHAMMED BAKİ GÜZEY yeniden-refah-partisi
MUHAMMED BAKİ
GÜZEY
%1.86 1.583 Oy
HAKAN KARAGÖLLÜ iyi-parti
HAKAN
KARAGÖLLÜ
%1.29 1.101 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.08 918 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.43 366 Oy
Millet Partisi
%0.33 285 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.12 104 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.11 96 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 458.261
  • Kullanılan Oy 388.107
Milliyetçi Hareket Partisi
%32.82 121.527 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%32.45 120.133 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%21.04 77.894 Oy
İyi Parti
%4.30 15.932 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.11 15.225 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.67 6.199 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.02 3.770 Oy
Saadet Partisi
%0.98 3.623 Oy
Millet Partisi
%0.36 1.318 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALMUS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.62 1.518 %0 0
%49.33|1.540
BEKİR ÖZER 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.05 64
ARTOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.71|1.445
ALİ GÜNER 		%0 0 %38.03 905 %0 0 %0 0 %0 0 %1.26 30
BAŞÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.16|1.283
ŞABAN BOLAT 		%0 0 %44.96 1.150 %4.22 108 %0 0 %0 0 %0.66 17
ERBAA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.09 13.734 %4.13 1.714
%52.02|21.589
ERTUĞRUL KARAGÖL 		%7.79 3.234 %0 0 %0 0 %2.97 1.233
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.18 25.732 %9.36 7.980
%54.86|46.778
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU 		%1.29 1.101 %0.12 104 %0.10 88 %4.08 3.478
NİKSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.58|7.034
SEMİH TEPEBAŞI 		%18.61 3.678 %31.36 6.199 %9.57 1.891 %0 0 %0 0 %4.88 965
PAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.37 1.545 %3.62 126
%50.23|1.749
ŞERAFETTİN PERVANLAR 		%1.09 38 %0 0 %0 0 %0.69 24
REŞADİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.86 2.341 %2.84 159
%54.16|3.029
ERGÜL ÜNAL 		%0 0 %0 0 %0.04 2 %1.11 62
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 1.124 %0 0
%56.91|1.590
DAVUT KILIÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.86 80
TURHAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.75 10.102
%40.95|15.464
MEHMET ERDEM URAL 		%24.39 9.211 %0.85 320 %0.10 36 %3.89 1.468 %3.07 1.158
YEŞİLYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.26 1.588 %0 0
%50.93|1.787
MUHSİN YILMAZ 		%1.54 54 %0 0 %0 0 %2.28 80
ZİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.72 4.883
%36.96|7.299
ŞÜKRÜ SARGIN 		%35.68 7.047 %0.96 190 %0.07 13 %0 0 %1.62 319
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKARÇAY GÖRÜMLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.48 9
%57.20|1.077
ALİ GÜNEŞ 		%1.59 30 %0 0 %0 0 %0 0 %40.73 767
ATAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.96 21
%70.92|1.546
ÖMER BAYRAK 		%0.78 17 %0 0 %0 0 %0 0 %27.34 596
BAYDARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%65.27|823
MUSTAFA ASKER 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %34.73 438
BEREKETLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.48 950 %0 0
%51.92|1.039
NECAATTİN ŞAHİN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.60 12
BOZÇALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.24|645
YÜCEL GÜLBAHAR 		%0 0 %30.08 521 %2.37 41 %0 0 %0 0 %30.31 525
ÇAMLIBEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.70|443
ADEM AKGÜL 		%5.61 93 %14.17 235 %0 0 %0 0 %15.61 259 %37.91 629
ÇAT Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.32 792 %0 0 %31.87 806 %0 0 %0 0 %0 0 %36.81 931
ÇEVRELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.47 692 %0 0
%41.42|765
SADİERTAN SOYSAL 		%20.68 382 %0 0 %0 0 %0.43 8
CİMİTEKKE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.31|964
EROL AYDIN 		%0 0 %44.41 774 %0 0 %0 0 %0 0 %0.29 5
DEMİRCİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%74.20|417
MUSTAFA ŞAHİN 		%0 0 %25.44 143 %0 0 %0 0 %0 0 %0.36 2
EMİRSEYİT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.78 585 %0 0
%44.29|745
HÜSEYİN SAĞDIÇ 		%0 0 %0 0 %0 0 %20.93 352
GÖKAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.80|1.167
MUHİTTİN HÜNERCİ 		%0 0 %46.07 1.038 %0 0 %0 0 %0 0 %2.13 48
GÖKÇELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.58|544
AYHAN ÖZTÜRK 		%2.98 42 %10.85 153 %14.33 202 %0 0 %0 0 %33.26 469
GÖLGELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%2.67 26
%96.09|935
HAYATİ TURAN 		%1.23 12 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÇEŞME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.98|779
MEHMET ÇORAK 		%1.52 22 %1.52 22 %1.18 17 %0 0 %0 0 %41.79 603
GÜRYILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.31|659
HABİB HAN 		%0.87 15 %26.45 455 %11.40 196 %0 0 %0 0 %22.97 395
HASANŞEYH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%78.55|1.150
ALİ SIRAKAYA 		%0 0 %19.74 289 %0 0 %0 0 %0 0 %1.71 25
HATİPLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.87 259 %0 0
%31.77|318
CANSOY ERARSLAN 		%2.30 23 %0 0 %0 0 %40.06 401
KARAYAKA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.17 856 %0 0
%42.71|888
AYKUT SEFA BAŞAR 		%0 0 %0 0 %0 0 %16.11 335
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.40 7
%53.25|927
HACI YUSUF GEÇENE 		%0.17 3 %0 0 %0 0 %0 0 %46.18 804
ŞENYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.22|798
OSMAN İPEK 		%0 0 %47.69 743 %0 0 %0 0 %0 0 %1.09 17
SERENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.13 375 %0 0
%69.06|991
NURETTİN KELEŞ 		%1.74 25 %0 0 %0 0 %3.07 44
TANOBA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.76 413 %0 0
%68.45|983
VURAL ÖZDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %2.79 40
ÜZÜMÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.37 181 %0 0
%46.46|1.141
BEKİR ÖNCÜ 		%0 0 %0 0 %0 0 %46.17 1.134
YAZICIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0.44 5
%52.12|589
TUNCER UZUNOĞLU 		%0.53 6 %0.27 3 %0 0 %0 0 %46.64 527
YOLKONAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.81 482 %11.68 210
%39.60|712
SÜLEYMAN ÖZGÜR 		%0.78 14 %0 0 %0 0 %21.13 380
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALMUS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.21|1.493
 %0 0 %46.37 1.436 %0 0 %0 0 %0 0 %5.42 168
ARTOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.58|1.324
 %0 0 %40.09 938 %0.60 14 %0 0 %0 0 %2.74 64
BAŞÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.95|1.235
 %0 0 %45.50 1.148 %3.92 99 %0 0 %0 0 %1.63 41
ERBAA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.34 13.289 %8.24 3.385
%45.77|18.808
 %8.40 3.450 %0 0 %0 0 %5.18 2.129
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.20 25.720 %13.89 11.832
%45.75|38.964
 %3.36 2.858 %0.14 119 %0 0 %6.65 5.665
NİKSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.92|6.672
 %20.57 4.047 %29.44 5.792 %9.51 1.870 %0 0 %0 0 %6.56 1.291
PAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.42 1.499 %9.99 345
%44.12|1.523
 %1.65 57 %0 0 %0 0 %0.81 28
REŞADİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.17 2.189 %6.07 339
%52.62|2.941
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.15 120
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.44 1.115 %0 0
%57.49|1.585
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.07 57
TURHAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.71 10.407
%38.38|14.413
 %26.82 10.072 %1.82 682 %0 0 %0 0 %5.27 1.978
YEŞİLYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.44 1.640 %0 0
%50.33|1.740
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.23 77
ZİLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.45 4.765
%35.84|6.983
 %34.33 6.690 %1.79 348 %0.09 17 %0 0 %3.51 683
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKARÇAY GÖRÜMLÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.93|1.066
 %2.07 38 %0 0 %0 0 %0 0 %40.00 736
ATAKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%71.50|1.520
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %28.50 606
BAYDARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.92|808
 %0 0 %2.69 34 %0 0 %0 0 %0 0 %33.39 422
BEREKETLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.84 926 %0 0
%52.10|1.030
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.06 21
BOZÇALI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.89|617
 %0 0 %28.85 496 %2.73 47 %0 0 %0 0 %32.52 559
ÇAMLIBEL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.91|461
 %8.72 144 %16.95 280 %0 0 %0 0 %9.69 160 %36.74 607
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.80 775 %0 0 %32.54 793 %0 0 %0 0 %0 0 %35.66 869
ÇEVRELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.46|853
 %0 0 %37.15 682 %15.41 283 %0 0 %0 0 %0.98 18
CİMİTEKKE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.43|969
 %0 0 %44.11 771 %0 0 %0 0 %0 0 %0.46 8
DEMİRCİLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%73.72|404
 %0 0 %26.28 144 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EMİRSEYİT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.29 553 %0 0
%44.97|747
 %0 0 %0 0 %0 0 %21.73 361
GÖKAL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.87|1.083
 %0 0 %47.83 1.060 %0 0 %0 0 %0 0 %3.29 73
GÖKÇELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.07|579
 %2.91 42 %11.21 162 %15.85 229 %0 0 %0 0 %29.97 433
GÖLGELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%100.00|937
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRÇEŞME Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.62|787
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %44.38 628
GÜRYILDIZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.95|626
 %1.65 28 %27.21 461 %11.87 201 %0 0 %0 0 %22.31 378
HASANŞEYH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%74.14|1.075
 %0 0 %23.93 347 %0 0 %0 0 %0 0 %1.93 28
HATİPLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.57 258 %0 0
%30.90|300
 %5.46 53 %0 0 %0 0 %37.08 360
KARAYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.72|872
 %0 0 %41.50 847 %0 0 %0 0 %0 0 %15.78 322
KINIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.31|972
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %42.69 724
ŞENYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.28|782
 %0 0 %47.41 723 %0 0 %0 0 %0 0 %1.31 20
SERENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.50 396 %0 0
%70.69|1.018
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.81 26
TANOBA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.60 407 %0 0
%69.29|986
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.11 30
ÜZÜMÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%14.38 351 %0 0
%44.08|1.076
 %0 0 %0 0 %0 0 %41.54 1.014
YAZICIK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%1.36 15
%53.82|592
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %44.82 493
YOLKONAK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.01 491 %12.55 220
%39.30|689
 %0 0 %0 0 %0 0 %20.14 353
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EYÜP EROĞLU 40.581 %48.80
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ADNAN ÖZMEN 23.297 %28.02
İyi Parti
İYİ PARTİ 		HÜSEYİN YARICI 17.012 %20.46
Saadet Partisi
SAADET 		ALPARSLAN AKYÜZ 1.740 %2.09
Demokrat Parti
DP 		AHMET ÖZTÜRK 168 %0.20
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		İSMAİL CEM KAYMAK 163 %0.20
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUSTAFA AĞAR 111 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FATMA MUMCUOĞLU 80 %0.10
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EYÜP EROĞLU 41.390 %52.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HÜSEYİN ERKAN İKİKAT 31.066 %39.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HADİYE ARDAHANLI 4.130 %5.19
Saadet Partisi
SAADET 		BİLAL METEHAN AYDIN 2.255 %2.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		MUSTAFA OMALAR 417 %0.52
Demokrat Parti
DP 		AHMET ÖZTÜRK 201 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		DAVUT ALKAN 74 %0.09
Demokratik Sol Parti
DSP 		CESUR EROL 34 %0.04
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		38.487 %46.47
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		23.792 %28.73
İyi Parti
İYİ PARTİ 		17.852 %21.56
Saadet Partisi
SAADET 		2.177 %2.63
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		217 %0.26
Vatan Partisi
VATAN 		158 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		130 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		40.389 %51.23
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		26.917 %34.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		6.978 %8.85
Saadet Partisi
SAADET 		2.712 %3.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.463 %1.86
Demokrat Parti
DP 		281 %0.36
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		56 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		39 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		33.550 %49.68
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13.331 %19.74
Saadet Partisi
SAADET 		10.977 %16.25
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.707 %11.41
Demokrat Parti
DP 		1.103 %1.63
Demokratik Sol Parti
DSP 		734 %1.09
Emek Partisi
EMEP 		128 %0.19
Büyük Birlik Partisi
BBP 		6 %0.01
Kaynak: Anadolu Ajansı