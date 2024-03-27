|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMETCAN ERGÜNÖZ
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|RÜVEYDA BETÜL SÜSLÜ UZAR
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT SELAMCI
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN İLHAN
|0
|%0
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %0
|NAİM SEVİNÇ
|0
|%0
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KILIÇ
|0
|%0
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %0
|YAŞARGÜL OYMAK
|0
|%0
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %0
|VİLDAN ZEYNEP SAYINER
|0
|%0
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %0
|YUSUF BAŞ
|0
|%0
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %0
|SUAT UNGAN
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH ÇALIŞGAN
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ELDEMİR
|0
|%0
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