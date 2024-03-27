TKP

  • KISALTMA

    TKP

  • GENEL BAŞKAN

    Kemal Okuyan

  • KURULUŞ TARİHİ

    16/06/1993
TKP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %0
GAMZE KULAK 0 %0 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %0
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %0
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %0
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %0
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
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