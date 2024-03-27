|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇETİN
|0
|%0
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET NİHAT ATA
|0
|%0
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BANU KARAHAN
|0
|%0
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEHRA GÜNEŞ ÇAKIRERK
|0
|%0
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|FEVZİ ÇINAR
|0
|%0
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDURRAHİM KÖYLÜ
|0
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|ZİDAN BENGÜL
|0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %0
|DOĞUKAN ERTAN
|0
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERKAN DİKMEN
|0
|%0
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|HAYRETTİN ÇAVUŞOĞLU
|0
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %0
|BEYSUN TANKUT
|0
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %0
|HATİCE NESRİN KILIÇAY
|0
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET GÜNEŞ
|0
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %0
|NAZLIŞAH GEÇGEL
|0
|%0
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ YAĞRI
|0
|%0
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