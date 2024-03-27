VATAN

  • KISALTMA

    VATAN

  • GENEL BAŞKAN

    Doğu Perinçek

  • KURULUŞ TARİHİ

    15/02/1992
VATAN TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
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HASAN ŞAHİN 0 %0 Detay
BALÇOVA
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BETÜL KAYA 0 %0 Detay
BAYINDIR
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MEHMET KERET 0 %0 Detay
BAYRAKLI
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NURTEN KURNAZ 0 %0 Detay
BERGAMA
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ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ 0 %0 Detay
BEYDAĞ
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HÜSEYİN ÇAKICI 0 %0 Detay
BORNOVA
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ZUHAL OF 0 %0 Detay
BUCA
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RAMAZAN ÇALIŞKAN 0 %0 Detay
ÇEŞME
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HASAN EROL ASLANOĞLU 0 %0 Detay
ÇİĞLİ
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BÜLENT ŞAHİN 0 %0 Detay
DİKİLİ
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BAİTTİN ERBEY 0 %0 Detay
FOÇA
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MESUT ÇALIŞKAN 0 %0 Detay
GAZİEMİR
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MEHMET DENİZMEN 0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
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HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN 0 %0 Detay
KARABAĞLAR
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ABDULLAH KARŞILAYAN 0 %0 Detay
KARABURUN
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ORHAN BULUNMAZ 0 %0 Detay
KARŞIYAKA
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HÜSEYİN CEM ZEREN 0 %0 Detay
KEMALPAŞA
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TURAN KAYGUSUZ 0 %0 Detay
KINIK
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ONUR İSMET DAL 0 %0 Detay
KİRAZ
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MEHMET AKİF CERİT 0 %0 Detay
KONAK
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BÜLENT KARAGÖZ 0 %0 Detay
MENDERES
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ARMAĞAN GÖRENEL 0 %0 Detay
MENEMEN
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RAMAZAN HAYRİ ARACI 0 %0 Detay
NARLIDERE
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GAZİ KENDİGELEN 0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
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HASAN ATİLLA TÜRKÖZ 0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
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ABDULLAH ÖZOĞLU 0 %0 Detay
SELÇUK
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İNCİLAY ESEN 0 %0 Detay
TİRE
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HASAN CAN 0 %0 Detay
TORBALI
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ENGİN US 0 %0 Detay
URLA
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AYŞE GÜL BATIGÜN 0 %0 Detay