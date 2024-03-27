|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ŞAHİN
|0
|%0
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BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|BETÜL KAYA
|0
|%0
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KERET
|0
|%0
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
|NURTEN KURNAZ
|0
|%0
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN ÇAKICI
|0
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BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|ZUHAL OF
|0
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN ÇALIŞKAN
|0
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN EROL ASLANOĞLU
|0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT ŞAHİN
|0
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|BAİTTİN ERBEY
|0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %0
|MESUT ÇALIŞKAN
|0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET DENİZMEN
|0
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN CENGİZ ERŞEN
|0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH KARŞILAYAN
|0
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %0
|ORHAN BULUNMAZ
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜSEYİN CEM ZEREN
|0
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|TURAN KAYGUSUZ
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ONUR İSMET DAL
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET AKİF CERİT
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|BÜLENT KARAGÖZ
|0
|%0
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %0
|ARMAĞAN GÖRENEL
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN HAYRİ ARACI
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
|GAZİ KENDİGELEN
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN ATİLLA TÜRKÖZ
|0
|%0
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH ÖZOĞLU
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %0
|İNCİLAY ESEN
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN CAN
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %0
|ENGİN US
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE GÜL BATIGÜN
|0
|%0
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