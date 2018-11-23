Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL YILDIRIM 0 %0 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
BAYRAM ALİ ARSLAN 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
FARUK TUTKUN 0 %0 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %0
YILMAZ ÖZ 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ OSMAN KADINCI 0 %0 Detay
HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
TUNCAY UĞUR 0 %0 Detay
KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %0
HASAN KAYA 0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ADIYAMAN 0 %0 Detay