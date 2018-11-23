|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AMASRA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDAL YILDIRIM
|0
|%0
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KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %0
|BAYRAM ALİ ARSLAN
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|FARUK TUTKUN
|0
|%0
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ULUS
Açılan Sandık Oranı %0
|YILMAZ ÖZ
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
|ALİ OSMAN KADINCI
|0
|%0
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HASANKADI
Açılan Sandık Oranı %0
|TUNCAY UĞUR
|0
|%0
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KOZCAĞIZ
Açılan Sandık Oranı %0
|HASAN KAYA
|0
|%0
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KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ADIYAMAN
|0
|%0
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