|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
|METİN YEŞİL
|0
|%0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET KARADEMİR
|0
|%0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET CELALEDDİN SARIDAL
|0
|%0
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BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
|HAKAN ÇEPELOĞLU
|0
|%0
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ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA DÖNMEZ
|0
|%0
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ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
|OZAN BARLAK
|0
|%0
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EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH TEKİN
|0
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GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
|HÜLYA AYGÜN
|0
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GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|KADRİ YILDIZ
|0
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LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
|PELİNGÜL DİLSİZ
|0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|CAHİT BOLELLİ
|0
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YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ÇETİN
|0
|%0
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
|MUHARREM AKCAN
|0
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EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
|EREN BABADAĞLI
|0
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GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NİGAR YILMAZ
|0
|%0
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GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
|COŞKUN KILIÇ
|0
|%0
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KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
|SELEHATTİN AKİL
|0
|%0
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KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|OGÜN CAN SAYAN
|0
|%0
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KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
|İBRAHİM ÖZKAN
|0
|%0
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KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|ÖMER KURU
|0
|%0
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UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
|MAHMUT KÖLEGE
|0
|%0
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