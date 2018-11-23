Yeniden Refah

  • KISALTMA

    YENİDEN REFAH

  • GENEL BAŞKAN

    Fatih Erbakan

  • KURULUŞ TARİHİ

    23/11/2018
YENİDEN REFAH TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
METİN YEŞİL 0 %0 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET KARADEMİR 0 %0 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET CELALEDDİN SARIDAL 0 %0 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
HAKAN ÇEPELOĞLU 0 %0 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA DÖNMEZ 0 %0 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
OZAN BARLAK 0 %0 Detay
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH TEKİN 0 %0 Detay
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
HÜLYA AYGÜN 0 %0 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
KADRİ YILDIZ 0 %0 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
PELİNGÜL DİLSİZ 0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
CAHİT BOLELLİ 0 %0 Detay
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ÇETİN 0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %0
MUHARREM AKCAN 0 %0 Detay
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %0
EREN BABADAĞLI 0 %0 Detay
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NİGAR YILMAZ 0 %0 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %0
COŞKUN KILIÇ 0 %0 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %0
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KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %0
SELEHATTİN AKİL 0 %0 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
OGÜN CAN SAYAN 0 %0 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %0
İBRAHİM ÖZKAN 0 %0 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %0
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TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %0
ÖMER KURU 0 %0 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %0
MAHMUT KÖLEGE 0 %0 Detay